Joven rompe vidrio de patrulla con la cabeza al intentar huir tras ser arrestado en Oruro

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Martín Arequipa, informó que el sujeto fue aprehendido luego de que padres de familia denunciaran que una persona en evidente estado de ebriedad estaba amenazando a estudiantes cerca del colegio Anglo Americano.

“Tenemos una persona aprehendida, se trata de un varón de 22 años. El personal policial recibió la denuncia de que, por inmediaciones del colegio, una persona en estado de ebriedad estaría amenazando a los estudiantes y habría intentado agredir a padres de familia. Al llegar al lugar, se constató que el individuo estaba agrediendo a un padre, por lo que se procedió a reducirlo”, explicó la autoridad.

El joven opuso resistencia durante su arresto y fue trasladado a dependencias de la Felcc para posteriormente ser remitido por escándalo en vía pública a una Estación Policial Integral.

“Cuando los efectivos intentaban acomodarlo dentro de la camioneta policial, el aprehendido trató de huir y terminó rompiendo con la cabeza el vidrio lateral trasero del vehículo. Es así que se apertura un caso por destrucción y deterioro de bienes del Estado”, agregó Arequipa.

El caso ya fue puesto a conocimiento del Ministerio Público. La Policía confirmó que el detenido estaba bajo efectos del alcohol y no se descarta que también haya consumido sustancias controladas.

