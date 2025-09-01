TEMAS DE HOY:
Internacional

Maduro afirma que ocho barcos de EE.UU. y 1.200 misiles “apuntan contra Venezuela” y habla de amenaza

El presidente venezolano habló en Caracas ante la prensa internacional. Su gobierno asegura que ya desplegó más de 25.000 militares como estrategia de defensa preventiva.

Red Uno de Bolivia

01/09/2025 18:16

Foto: Redes Sociales.
Venezuela

En medio de un encuentro con la prensa internacional en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro denunció este lunes que ocho barcos de Estados Unidos y 1.200 misiles “apuntan contra Venezuela”.

Así mismo, señaló que esta situación constituye “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”.

Para Maduro, esta sería “la mayor amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años” y pidió a los organismos internacionales alinearse al Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el uso de armas nucleares en el Caribe y América Latina.

Previo a las declaraciones de Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, había advertido que las fuerzas venezolanas se preparan para cualquier ataque.

“Nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela”, manifestó Padrino.

El Gobierno venezolano informó que más de 10,000 efectivos ya están desplegados en territorio nacional y otros 15.000 en la frontera con Colombia como parte de su estrategia de “defensa preventiva”.

 

 

