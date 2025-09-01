Maduro afirma que ocho barcos de EE.UU. y 1.200 misiles “apuntan contra Venezuela” y habla de amenaza

En medio de un encuentro con la prensa internacional en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro denunció este lunes que ocho barcos de Estados Unidos y 1.200 misiles “apuntan contra Venezuela”.

Así mismo, señaló que esta situación constituye “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”.

Para Maduro, esta sería “la mayor amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años” y pidió a los organismos internacionales alinearse al Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el uso de armas nucleares en el Caribe y América Latina.

Previo a las declaraciones de Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, había advertido que las fuerzas venezolanas se preparan para cualquier ataque.

“Nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela”, manifestó Padrino.

El Gobierno venezolano informó que más de 10,000 efectivos ya están desplegados en territorio nacional y otros 15.000 en la frontera con Colombia como parte de su estrategia de “defensa preventiva”.

