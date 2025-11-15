Finesse lanza al mercado boliviano sus nuevas toallas multiuso con enfoque en resistencia y absorción

La empresa Finesse refuerza su compromiso con el mercado boliviano mediante el lanzamiento oficial de un nuevo producto: las toallas multiuso Finesse. Este nuevo artículo busca innovar en la limpieza del hogar, ofreciendo una combinación de practicidad, higiene y calidad.

El lanzamiento fue celebrado por los representantes de la compañía, quienes destacaron las características únicas del producto.

Un producto que combina resistencia y absorción

Oscar Véliz, gerente general de Italsa, expresó su entusiasmo por la expansión del portafolio de Finesse en Bolivia.

"Estamos innovando con las toallas multiuso Finesse, un producto que combina, para nosotros, muchas cosas en uno solo: combinamos resistencia y capacidad de absorción sobre todo... que son atributos que garantizan tener un producto que brinda limpieza en cualquier superficie del hogar."

Véliz enfatizó que esta innovación representa una "buena oferta para las amas de casa" y consumidores en general, ya que garantiza una limpieza práctica e higiénica gracias a su alta capacidad para absorber líquidos y su durabilidad.

Características clave y disponibilidad

Carlos Limpias, gerente general de Empacar, detalló las especificaciones del nuevo producto, señalando que su desarrollo surge de "escuchar las necesidades de nuestros consumidores y de las familias bolivianas".

Formato : Las toallas vienen en rollos de 90 hojas.

Atributos : Son descritas como súper absorbentes, súper resistentes y suaves.

Disponibilidad: Las nuevas toallas multiuso Finesse se pueden encontrar en "todos los puntos de venta, tiendas de barrio, supermercados, mercados populares, mercados mayoristas, a un excelente precio."

El nuevo producto nace con la promesa de acompañar y simplificar los momentos cotidianos de limpieza en los hogares bolivianos.

