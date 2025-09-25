Finesse gana la Palmera Dorada: 'El Carrusel de la Alegría', cautivó a las familias en la Expocruz

El stand de Finesse fue reconocido con la prestigiosa Palmera Dorada en la categoría Exposición de Industria Nacional durante la Expocruz 2025. El galardón premia la creatividad y el impacto de su stand, denominado como el "Carrusel de la Alegría", que ha cautivado a las familias de la feria.

Óscar Veliz, gerente de Italsa, expresó su profundo agradecimiento y destacó el objetivo del espacio: demostrar la calidad de la industria nacional. "Con el Carrusel de la Alegría hemos tratado de demostrar que tenemos industria nacional de calidad y que podemos entregar productos de calidad a todos nuestros consumidores", afirmó Veliz.

Innovación y Espacios para la Familia

El stand fue diseñado para ser un punto de encuentro familiar. Además de Finesse, el espacio acoge las marcas de pañales "Mami" y "Mi Bebé", ofreciendo diversas zonas de entretenimiento. "Podemos disfrutar desde los más chicos y los no tan chicos. Tenemos espacio de lactancia, juegos, animadores", señaló Veliz, quien también anunció la visita de los equipos de fútbol de Oriente Petrolero, Blooming y Guabirá para los próximos días de feria.

El ejecutivo resaltó que la Expocruz es la vitrina perfecta para mostrar lo mejor de la empresa. Aprovechando el marco ferial, Italsa lanzó oficialmente su línea Finesse Premium de papel higiénico, descrita como una gama de productos de muy alta calidad.

Antes de invitar al público a visitar el stand para aprovechar las promociones y el entretenimiento diario, Veliz asumió un compromiso para futuras ediciones: "Para el próximo año nos queda la vara alta, pero aceptamos el reto, el desafío y la idea es entregar cada año cosas mejores".

