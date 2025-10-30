Finesse se convierte en patrocinador oficial del Mundialito Tahuichi Paz y Unidad

La Academia Tahuichi anunció que Finesse, de Italsa Empacar, será el patrocinador principal del Mundialito Tahuichi Paz y Unidad, que se disputará en enero del próximo año, consolidando una alianza estratégica en favor del fútbol juvenil boliviano.

El presidente de la Academia Tahuichi, Roly Aguilera, indicó que a partir de ahora el torneo llevará el nombre Mundialito Paz y Unidad “Copa Finesse”. Aguilera destacó que esta colaboración va más allá de un convenio formal:

“Hay un sentimiento conjunto y una apuesta por esta juventud que nos representa a lo largo de todo el año”, aseguró.

Por su parte, Ronald Mariscal, gerente general del Grupo Kuljis Perrogón, expresó su entusiasmo por la unión entre Finesse y la Academia Tahuichi:

“De los 12 mil jóvenes que participan en las distintas copas, saldrán los futuros cracks y mundialistas del fútbol boliviano. Nos sentimos felices de sumarnos al semillero del deporte nacional”.

Carlos Limpias, gerente general de Empacar, resaltó la importancia de la inversión en el deporte juvenil:

“Estamos cerrando un círculo, alineando la visión de Finesse con la formación y el acompañamiento de las futuras estrellas del fútbol boliviano. Es una alegría que nos abran las puertas del semillero”.

Con esta alianza, el Mundialito Tahuichi Paz y Unidad “Copa Finesse” no solo refuerza su prestigio como torneo internacional juvenil, sino que también proyecta un futuro prometedor para los talentos bolivianos que buscarán brillar en el fútbol nacional e internacional.

