Ladrón sin suerte: cometió un error tras otro robando y terminó arrestado

Un joven de 23 años en la ciudad rusa de Sochi protagonizó una insólita cadena de errores que terminó con su rápida captura por parte de la policía.

El delincuente comenzó su jornada delictiva robando un computador portátil, valorado en 1.200 dólares, de una tienda del centro de la ciudad. Sin embargo, en su precipitada huida, el hombre dejó caer su propio teléfono móvil.

Lejos de aprender la lección, el ladrón decidió continuar con sus fechorías. Tras empeñar el portátil robado, atacó a un transeúnte para arrebatarle su celular. En medio del forcejeo, la víctima logró quitarle la chaqueta al agresor, sin saber que en su interior se encontraba nada menos que el pasaporte del delincuente, documento que permitió a las autoridades dar con su captura.

Las cámaras de seguridad captaron ambos incidentes, mostrando cómo el joven huía a toda prisa después de cada robo. Gracias a las grabaciones y a los objetos que dejó atrás —su teléfono y su pasaporte—, la policía no tardó en localizarlo y detenerlo.

