Senado aprueba por unanimidad la “Ley de Protección para Huérfanos Víctimas de Feminicidio”

El Senado sancionó la “Ley de Protección para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio”, una norma que tiene como finalidad garantizar atención integral, protección social y reparación a las hijas e hijos que quedaron huérfanos como consecuencia de delitos de feminicidio, asesinato del hombre cometido por su pareja o expareja, y homicidio-suicidio en contextos de violencia familiar.

El proyecto, que ahora pasa al Órgano Ejecutivo para su promulgación, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, destacó el consenso alcanzado entre las bancadas y la urgencia de poner en marcha la ley.

“Se aprobó en su estación en grande por unanimidad, no hubo objeción de ningún senador. Ahora corresponde su promulgación y de manera inmediata hay que aplicar esta norma. Hemos escuchado testimonios de madres que sufren y de familias que quedaron desamparadas”, manifestó Rodríguez.

El titular del Senado remarcó que el Estado tiene la obligación de reparar los daños que deja la violencia feminicida.

“Por estos hechos, los niños y niñas tan inocentes quedan en orfandad muchas veces; en algunos casos los familiares se hacen cargo, pero en otros quedan completamente desprotegidos”, agregó.

Desde la oposición también se resaltó la importancia del proyecto. La senadora Andrea Barrientos sugirió que el financiamiento del bono establecido por la ley podría provenir de una pequeña fracción del impuesto al alcohol.

“El Gobierno debería destinar al menos un 1% del impuesto que ya se cobra al alcohol. Con eso se reunirían los fondos para los niños que quedaron huérfanos víctimas de feminicidio. Es una ley importante, un avance normativo que permitirá dar sostén a quienes más lo necesitan. El gasto tampoco es extraordinario y se puede avanzar”, señaló Barrientos.

