Drama en Colombia: Revelan el estado de bebé lanzada al río; padre anuncia denuncia

Un dramático incidente ocurrido en el Río Bogotá, en el noroccidente de la capital colombiana, generó conmoción. Una mujer de 25 años se lanzó a las aguas turbulentas del río, en el sector conocido como Puente Lata (localidad de Suba), mientras llevaba en brazos a su hija de solo 10 meses.

El suceso tuvo lugar la tarde del pasado lunes 27 de octubre. Vecinos del barrio Lisboa alertaron a las autoridades al ver a la joven, identificada como Marcela Mendoza, de 25 años y oriunda de Aracataca (Magdalena), amenazando con saltar al agua en medio de un fuerte aguacero.

Rescate heroico

A pesar de los intentos de disuasión por parte de los policías, la mujer lanzó a la menor al río y posteriormente saltó ella.

El subintendente de la Policía, Cristian Ortiz, relató a medios locales el momento crítico: “Al ver esa acción, pues decidí tirarme al río y mi compañero se tira también”. Dos uniformados y un testigo civil entraron al agua sin dudarlo. El patrullero Erick Echeverría logró alcanzar a la bebé. Ambos fueron sacados con vida.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la tensión del momento, con personas gritando: “¡Se está ahogando, saca a la bebé!”.

Estado de salud y judicialización

Tanto la madre como la menor fueron trasladadas inicialmente a un centro médico, para luego ser remitidas al Hospital Simón Bolívar en el norte de Bogotá, según informa Noticias Caracol.

Estado de la madre: Marcela Mendoza se encuentra "totalmente estable". Se espera su evolución para iniciar el proceso de judicialización por el hecho.

Estado de la bebé: El estado de salud de la menor es más delicado. Allegados informaron que la bebé será sometida a un procedimiento médico para extraer líquido de sus pulmones.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue notificado y se hará cargo de la custodia y protección de la pequeña una vez sea dada de alta.

Padre anuncia acciones legales y revelan pruebas clave

Familiares de la menor anunciaron que el padre de la bebé presentará una denuncia formal contra la madre por intento de homicidio, indica el citado medio.

Los allegados confirmaron a la prensa que, antes de que Marcela Mendoza se lanzara al río, la mujer estaba en una videollamada con el padre de la niña. Este contacto habría sido grabado y, junto a los chats entre los progenitores, se presentará como material probatorio clave en el proceso judicial. Las autoridades colombianas continúan investigando el caso.

