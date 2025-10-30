TEMAS DE HOY:
Niño ahogado Niño murió ahogado

17ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

China presenta a los tres astronautas de la misión Shenzhou-21, que despegará el viernes

China presentó a los tres astronautas que participarán en la misión tripulada Shenzhou-21, cuyo despegue está programado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país.

EFE

29/10/2025 22:09

Foto: EFE
Pekín, China

Escuchar esta nota

Pekín, 30 oct (EFE)

China presentó este jueves a los tres astronautas que participarán en la misión tripulada Shenzhou-21, cuyo despegue está programado para las 23:44 hora local del viernes (15:44 GMT) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país.

La Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT) de China informó en una rueda de prensa que la tripulación está integrada por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, con el primero como comandante de la misión.

Zhang Lu ya participó en la Shenzhou-15, mientras que para Wu Fei y Zhang Hongzhang este será su primer vuelo espacial.

Según el portavoz del programa, los tres astronautas representan las tres categorías activas del cuerpo espacial chino: Zhang Lu actuará como piloto de la nave, Wu Fei como ingeniero de vuelo y Zhang Hongzhang como especialista de cargas útiles.

Antes de su selección, Wu Fei trabajó como ingeniero en la Academia China de Tecnología Espacial, dependiente de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC), mientras que Zhang Hongzhang era investigador en el Instituto de Física Química de Dalian, de la Academia de Ciencias de China.

La Shenzhou-21 será la sexta misión tripulada durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación espacial Tiangong, y el trigésimo séptimo vuelo del programa espacial tripulado del país.

Entre los principales objetivos de la misión figuran la rotación en órbita con la actual tripulación de la Shenzhou-20, una estancia de unos seis meses en la estación, la realización de experimentos científicos, actividades extravehiculares, y la instalación de dispositivos de protección contra desechos espaciales y de cargas externas.

La tripulación llevará a cabo también actividades de divulgación científica y educativas, con el fin de “maximizar los beneficios de aplicación integral” de la estación, según la agencia estatal CCTV.

La Tiangong, diseñada para operar durante una década, podría convertirse en los próximos años en la única estación espacial habitada, dado el previsto retiro de la Estación Espacial Internacional, liderada por Estados Unidos.

China ha reforzado en los últimos años su programa espacial, que ha logrado hitos como el alunizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la misión Tianwen-1, y planea junto con otros países la construcción de una base científica en el polo sur lunar. EFE

gbm/jacb/sbb

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD