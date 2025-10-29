En entrega de credenciales, TSE pide acompañamiento del legislativo a nuevo gobierno

Durante el acto de entrega de credenciales a los diputados y senadores y representantes supraestatales electos titulares, el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, instó a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a realizar un trabajo responsable y coordinado con el nuevo gobierno, subrayando que su labor será clave en la consolidación de la institucionalidad democrática del país.

“Será prioritario que el Órgano Legislativo realice una efectiva tarea de acompañamiento porque es el único con facultad para aprobar y sancionar leyes con vigencia en todo el territorio nacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional encarna la soberanía popular, porque está conformada por representantes de todos los rincones patrios. Por eso, el pueblo boliviano confía en que esta Asamblea haga gala efectiva de prácticas y procedimientos democráticos”, expresó Hassenteufel en su discurso.

El titular del TSE señaló que entre las primeras tareas de la nueva Asamblea deberían estar la designación de los vocales electorales del Tribunal Supremo Electoral, la elección de los vocales departamentales y la renovación de las autoridades judiciales faltantes, con el fin de garantizar la continuidad del sistema democrático y la transparencia institucional.

“El país está con la mirada puesta en el nuevo gobierno y en la labor que emprenderán los legisladores. Los bolivianos estarán pendientes del trabajo que realice esta nueva Asamblea Legislativa”, sostuvo Hassenteufel.

El presidente interino del TSE destacó además la masiva participación ciudadana en las recientes elecciones generales, en las que más de seis millones de bolivianos acudieron a las urnas.

“Este acto es el resultado de un proceso electoral en el que, por primera vez, se realizó una segunda vuelta. Nos complace hacer entrega de las credenciales a los diputados y senadores electos, representantes legítimos del pueblo boliviano”, concluyó.

Con la entrega de credenciales, el Tribunal Supremo Electoral culmina oficialmente el proceso electoral general 2025, dando paso a la etapa de transición hacia el nuevo gobierno que asumirá el próximo 8 de noviembre, encabezado por el presidente electo Rodrigo Paz. La entrega de credenciales a los diputados, senadores y representantes supraestatales suplentes se realizará a las 15:30 horas de este miércoles.

