Diputado Balderas asegura que Luis Arce tiene arraigo vigente y no puede viajar a Brasil

El legislador sostuvo que el pueblo boliviano “no olvida que Arce es el mayor carcelero de más de 300 presos políticos”, y lo responsabilizó de haber “llevado a la ruina económica al país”.

Hans Franco

28/10/2025 19:08

Foto: Diputado Balderas advierte que presidente Arce no puede salir del país
La Paz

El diputado Óscar Balderas advirtió este martes que el presidente Luis Arce Catacora se encuentra legalmente arraigado por aplicación de la Ley N° 1352 de 2020, por lo que no puede abandonar el país durante tres meses, tal como lo tendría previsto en un viaje programado a Brasil en noviembre.

“El presidente Arce Catacora está legalmente arraigado por aplicación de la Ley 1352 de 2020, o sea, no puede abandonar el país durante tres meses. No puede viajar a Brasil como tiene planificado, para evadir de la justicia”, declaró Balderas.

El legislador sostuvo que el pueblo boliviano "no olvida que Arce es el mayor carcelero de más de 300 presos políticos", y lo responsabilizó de haber "llevado a la ruina económica al país".

Según se conoció, el viaje del presidente Arce a Brasil estaría previsto para inicios de noviembre, con el objetivo de participar en un evento internacional. Sin embargo, Balderas advirtió que, en cumplimiento de la ley, el mandatario no puede salir del territorio nacional mientras rija el arraigo establecido por norma, y exhortó a las autoridades competentes a hacer cumplir las disposiciones legales sin privilegios.

 

Mire la Ley: 

