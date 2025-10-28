Condenan a 20 años de cárcel a hombre que apuñaló a su ex pareja en La Paz por negarse a volver con él

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que en audiencia de juicio, el Ministerio Público, demostró con pruebas contundentes que Guido M.M., de 42 años de edad, es autor del delito de Feminicidio en Grado de Tentativa, que cometió en contra de su ex enamorada, Giovanna M.C., de 33 años de edad, a quien apuñaló para quitarle la vida, ante ello, el Tribunal 5º Anticorrupción y Contra la Violencia Hacía la Mujer, determinó sentencia condenatoria de 20 años de presidio, que el sujeto debe cumplir en el penal de San Pedro.

“Durante la audiencia de juicio se presentó las pruebas obtenidas en la investigación y que se encuentran en el Ecosistema ROMA, como el registro del lugar, declaraciones testificales, valoración psicológica de la víctima, acta de evidencias donde establece que se encontró dos armas punzocortantes entre sus pertenencias, el certificado forense, donde establece 45 días de incapacidad médica, entre otras que se presentaron a los miembros del Tribunal para obtener la sentencia”, explicó Torrez.

La fiscal Litigante, Dubravka Jordán, informó que el hecho sucedió el 13 de noviembre de 2024, cerca de las 23:00 horas en la zona Vino Tinto de la ciudad de La Paz, cuando Giovanna, llegaba de su trabajo y subía las gradas hacía su domicilio, fue abordada por su expareja y le reclamó las razones por las que no quería volver con él, ante la negativa, sacó un cuchillo y apuñaló a la joven madre, ante los gritos, fue auxiliada por los vecinos junto a su hermana y aprehendieron al sujeto, la víctima fue llevada al Hospital La Merced.

