Deportes

Jeyson Chura marcó su primer gol en el Panetolikos de Grecia

El futbolista boliviano Jeyson Chura anotó su primer gol con la camiseta del Panetolikos en el triunfo por 4-1 frente al Ellas Syros, en la tercera fecha de la Fase de Liga de la Copa de Grecia. 

Martin Suarez Vargas

28/10/2025 18:21

Foto: Internet.
Grecia.

El conjunto del boliviano dominó gran parte del encuentro y logró una cómoda victoria ante su rival, con Chura como una de las figuras del compromiso.

El jugador paceño había llegado al club griego en agosto de este año y debió esperar cerca de dos meses para su debut, que se produjo el pasado 18 de octubre en la victoria por 4-2 sobre el OFI Crete.

En esta nueva presentación, Chura mostró su evolución futbolística y aportó con un tanto que ayudó a su equipo a consolidar el resultado.

