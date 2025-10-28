Concejal propone declarar a la “Tanta Wawa” como patrimonio de los paceños

El concejal paceño Javier Escalier anunció este martes que presentará una iniciativa municipal para declarar a la “Tanta Wawa” como Patrimonio de los paceños, con el objetivo de preservar esta tradición ancestral frente al avance de costumbres extranjeras.

“Debemos tomar medidas para que esta festividad no se pierda frente a otras tradiciones foráneas. Vamos a plantear que la Tanta Wawa sea declarada patrimonio de los paceños”, afirmó Escalier durante el acto de inauguración de la Feria de Todos Santos, instalada en el atrio de la iglesia La Merced.

La Tanta Wawa es un pan dulce horneado en forma de bebé, que suele llevar una cara de yeso o pintada a mano, en representación de una persona fallecida. Es uno de los elementos más emblemáticos de los altares de Todos Santos, junto con bizcochuelos, masitas y otros panes tradicionales.

El término “Tanta Wawa” proviene del quechua, donde “tanta” significa “pan” y “wawa” significa “bebé” o “niño”. Esta costumbre, profundamente arraigada en la cultura paceña y andina, simboliza la continuidad de la vida y el reencuentro espiritual con los seres queridos que han partido.

Escalier destacó que la propuesta busca fortalecer la identidad cultural paceña y fomentar el orgullo por las tradiciones locales, en un contexto donde celebraciones foráneas como Halloween ganan cada vez más espacio entre los jóvenes.

La Feria de Todos Santos ofrece al público una variada muestra de Tanta Wawas, bizcochuelos y productos tradicionales elaborados por panificadores paceños, reafirmando el valor cultural y espiritual de esta festividad que une a las familias bolivianas cada 1 y 2 de noviembre.

