Las lluvias no dan tregua en la ciudad de Santa Cruz. Este martes se registró el tercer día consecutivo de precipitaciones, que dejaron barrios anegados, árboles caídos y calles intransitables, según reportes de la Dirección de Riesgo Municipal.

De acuerdo con el informe oficial, desde el sábado los equipos de emergencia han atendido 27 casos, entre ellos la caída de cuatro árboles en distintos puntos de la ciudad y una solicitud de desagüe en el barrio Virgen de Luján.

Los pronósticos señalan que las lluvias continuarán en la capital cruceña y que al final de la jornada se registrará un incremento en la velocidad de los vientos, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones.

“Al finalizar el día se van a registrar ráfagas de viento que superarán los 50 kilómetros por hora, mientras que mañana alcanzarán los 60 kilómetros por hora. Se pide a la población evitar estacionar bajo árboles y no permanecer cerca de letreros o estructuras inestables”, informó Mary Luz Farfán, de la Dirección de Riesgo.

Daños en otros municipios

Las lluvias también han causado problemas en otros municipios del departamento. En Puerto Paila, los vecinos alertaron que el dique de contención cedió ante la fuerza del agua del río Cotoca, generando preocupación entre las familias del lugar.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por la crecida de ríos en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Pando. Esta advertencia, vigente desde el sábado 25 hasta el 27 de octubre, fue extendida hasta el 29, ante la persistencia de las lluvias.

