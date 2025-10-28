TEMAS DE HOY:
Tragedia en Morochata Relato del sobreviviente en Morochata Feminicidio en Potosí

21ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Las lluvias no dan tregua en Santa Cruz: 27 emergencias atendidas y alerta por vientos fuertes

Los pronósticos señalan que las lluvias continuarán en la capital cruceña y que al final de la jornada se registrará un incremento en la velocidad de los vientos.

Miguel Ángel Roca Villamontes

28/10/2025 13:46

Escuchar esta nota

Las lluvias no dan tregua en la ciudad de Santa Cruz. Este martes se registró el tercer día consecutivo de precipitaciones, que dejaron barrios anegados, árboles caídos y calles intransitables, según reportes de la Dirección de Riesgo Municipal.

De acuerdo con el informe oficial, desde el sábado los equipos de emergencia han atendido 27 casos, entre ellos la caída de cuatro árboles en distintos puntos de la ciudad y una solicitud de desagüe en el barrio Virgen de Luján.

Los pronósticos señalan que las lluvias continuarán en la capital cruceña y que al final de la jornada se registrará un incremento en la velocidad de los vientos, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones.

“Al finalizar el día se van a registrar ráfagas de viento que superarán los 50 kilómetros por hora, mientras que mañana alcanzarán los 60 kilómetros por hora. Se pide a la población evitar estacionar bajo árboles y no permanecer cerca de letreros o estructuras inestables”, informó Mary Luz Farfán, de la Dirección de Riesgo.

 

Daños en otros municipios

Las lluvias también han causado problemas en otros municipios del departamento. En Puerto Paila, los vecinos alertaron que el dique de contención cedió ante la fuerza del agua del río Cotoca, generando preocupación entre las familias del lugar.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por la crecida de ríos en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Pando. Esta advertencia, vigente desde el sábado 25 hasta el 27 de octubre, fue extendida hasta el 29, ante la persistencia de las lluvias.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD