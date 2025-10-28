TEMAS DE HOY:
El “Paseo de las Almas” en Cochabamba revive personajes históricos en el Cementerio General

El recorrido se realizará el próximo 31 de octubre desde las 17:00 y revivirá la historia de personajes ilustres.

Silvia Sanchez

28/10/2025 18:05

Cochabamba, Bolivia

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de Bolivia, la Dirección de Turismo de Cochabamba llevará a cabo este 31 de octubre el tradicional “Paseo de las Almas” en el Cementerio General, una actividad que busca revalorizar el patrimonio histórico y promover el turismo cultural.

El director de Turismo, Ronald Crespo, informó que el recorrido comenzará a las 17:00 y permitirá a los visitantes conocer la riqueza arquitectónica del camposanto, además de descubrir la vida y legado de figuras históricas de Cochabamba y del país.

 

“Este recorrido será histórico, cultural y turístico. Los visitantes disfrutarán de 200 años de historia dentro de las actividades por el Bicentenario de Bolivia”, señaló Crespo.

La actividad contará con la participación de la Universidad Central (Unicen), a través de la carrera de Administración de Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas. Los estudiantes interpretarán a 12 personajes emblemáticos, entre ellos Adela Zamudio, Nataniel Aguirre y Esteban Arce, que cobrarán vida durante la visita nocturna.

“Este recorrido es una historia viva. Invitamos a todos los jóvenes a conocer su historia, y qué mejor que hacerlo viendo cómo estos personajes cobran vida”, expresó Claudia Ayala, directora de la carrera.

