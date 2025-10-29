Una intensa lluvia registrada la noche de ayer en Cochabamba provocó serias inundaciones en distintos puntos del departamento, dejando calles anegadas, vehículos atrapados y viviendas afectadas.

Las precipitaciones, aunque de corta duración, fueron lo suficientemente fuertes como para colapsar los sistemas de drenaje pluvial. En varias zonas, los bocatormentas se vieron totalmente bloqueados por la acumulación de basura, lo que impidió el desfogue del agua y generó que las principales avenidas quedaran completamente cubiertas.

En imágenes registradas por transeúntes y medios locales, se observa a peatones cruzando calles convertidas en verdaderos ríos, mientras motociclistas y ciclistas trataban de mantener el equilibrio para no ser arrastrados por la corriente.

Cochabamba: lluvias intensas provocan inundaciones, caos vehicular y viviendas anegadas. Foto: Red Uno

Uno de los sectores más afectados fue el norte de la ciudad, donde los pasos a desnivel de la avenida Melchor Urquidi y la avenida Uyuni quedaron bajo el agua. En uno de ellos, un vehículo quedó atrapado casi hasta la mitad de su carrocería. Personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía tuvo que intervenir para retirar el motorizado y habilitar nuevamente el paso.

“Lastimosamente, la basura nuevamente fue el problema. Ha obstruido nuestras bombas, pero ya hemos dado una solución oportuna y rápida”, explicó Denis Rosales, jefe de la UGR municipal, quien confirmó que se desplegaron equipos a lo largo de toda la ciudad para atender los puntos críticos.

Cochabamba: lluvias intensas provocan inundaciones, caos vehicular y viviendas anegadas. Foto: Red Uno

Además de las calles y avenidas, varias viviendas también resultaron afectadas. En la zona de Pacata Alta, una familia sufrió la inundación de su domicilio, por lo que personal de la UGR y voluntarios del grupo de rescate GEOS acudieron con bombas de agua para evacuar el líquido. Durante el operativo, se encontraron varias ratas muertas dentro del inmueble.

La lluvia también ocasionó cortes de energía en algunos sectores. En la intersección de las avenidas Sajama y Manco Kapac, vecinos denunciaron “explosiones” en el tendido eléctrico, lo que generó temor por un posible contacto con cables de alta tensión.

Mientras tanto, los trabajos de limpieza y monitoreo continúan. La UGR mantiene personal desplazado en los puntos críticos, como la avenida Ayacucho, la Panamericana y el puente Tamborada, con el objetivo de evitar nuevos colapsos ante posibles lluvias.

