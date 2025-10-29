Comisión de Diputados posterga tratamiento de ley para elecciones subnacionales 2026

La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, informó este martes que el tratamiento del proyecto de ley para la convocatoria a elecciones subnacionales 2026, enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue postergado sin fecha definida.

“El proyecto de ley para las elecciones subnacionales nuevamente ha sido aplazado a raíz de que los vocales no se han presentado. Estamos a la espera de su participación, ya que es necesario conocer su posición institucional antes de emitir un dictamen”, explicó Guachalla en conferencia de prensa.

La legisladora detalló que la comisión consideró indispensable contar con la presencia de representantes del Órgano Electoral antes de avanzar en el análisis del documento, debido a que se trata de una norma que definirá el calendario y las condiciones legales del proceso electoral subnacional, previsto para marzo de 2026.

El TSE remitió el proyecto de ley transitoria a la Asamblea Legislativa con el objetivo de contar con el marco normativo necesario para emitir la convocatoria oficial el próximo 15 de noviembre, fecha establecida por el propio tribunal en su cronograma preliminar.

Con la postergación, el tratamiento de la ley queda en pausa hasta que la Comisión de Constitución reprograme la sesión con la participación de los vocales electorales.

