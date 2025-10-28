Jeanine Áñez apoya la nueva apertura internacional de Bolivia

En su mensaje, Áñez subrayó que el país inicia una etapa de apertura y diálogo con el mundo, dejando atrás políticas y alianzas ideologizadas que, según afirmó, limitaron por años el desarrollo y la proyección internacional de Bolivia.
28/10/2025 19:29
La expresidenta Jeanine Áñez se pronunció este martes a través de sus redes sociales sobre el rumbo político e internacional que emprende el nuevo gobierno, destacando que Bolivia no necesita de quienes cuestionen su derecho soberano a elegir a sus autoridades constitucionalmente ni su independencia como nación libre y democrática.
En su mensaje, Áñez subrayó que el país inicia una etapa de apertura y diálogo con el mundo, dejando atrás políticas y alianzas ideologizadas que, según afirmó, limitaron por años el desarrollo y la proyección internacional de Bolivia.
“El nuevo gobierno decide abrir Bolivia al mundo y que el mundo se abra a Bolivia”, expresó la exmandataria, celebrando el giro hacia una diplomacia más amplia y orientada a la cooperación.
Áñez también se refirió de manera crítica a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), señalando que puede “quedarse con sus gestos simbólicos cargados de sectarismo e inútil dogmatismo”, al considerar que Bolivia debe avanzar hacia una política exterior independiente, pragmática y enfocada en el bienestar de su pueblo.
El mensaje de Áñez fue interpretado como un respaldo al nuevo enfoque internacional del gobierno boliviano, que busca promover una inserción abierta y equilibrada de Bolivia en el escenario global, fortaleciendo sus vínculos con países y organismos en función de los intereses nacionales y no de afinidades ideológicas.
Mire la publicación de Jeanine Añez:
