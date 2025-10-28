Jeanine Áñez apoya la nueva apertura internacional de Bolivia

La expresidenta Jeanine Áñez se pronunció este martes a través de sus redes sociales sobre el rumbo político e internacional que emprende el nuevo gobierno, destacando que Bolivia no necesita de quienes cuestionen su derecho soberano a elegir a sus autoridades constitucionalmente ni su independencia como nación libre y democrática.

En su mensaje, Áñez subrayó que el país inicia una etapa de apertura y diálogo con el mundo, dejando atrás políticas y alianzas ideologizadas que, según afirmó, limitaron por años el desarrollo y la proyección internacional de Bolivia.

“El nuevo gobierno decide abrir Bolivia al mundo y que el mundo se abra a Bolivia”, expresó la exmandataria, celebrando el giro hacia una diplomacia más amplia y orientada a la cooperación.

Áñez también se refirió de manera crítica a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), señalando que puede “quedarse con sus gestos simbólicos cargados de sectarismo e inútil dogmatismo”, al considerar que Bolivia debe avanzar hacia una política exterior independiente, pragmática y enfocada en el bienestar de su pueblo.

“Al fin Bolivia dejó de depender de grupos que se han convertido en trincheras ideológicas que someten a sus pueblos como apéndices de doctrinas y ahora avanza hacia la construcción de espacios de cooperación”, enfatizó la exmandataria en su publicación.

El mensaje de Áñez fue interpretado como un respaldo al nuevo enfoque internacional del gobierno boliviano, que busca promover una inserción abierta y equilibrada de Bolivia en el escenario global, fortaleciendo sus vínculos con países y organismos en función de los intereses nacionales y no de afinidades ideológicas.

Mire la publicación de Jeanine Añez:

