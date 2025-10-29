¡Imperdible partidazo! Racing busca remontar ante Flamengo para avanzar a la final de la Libertadores

Racing de Avellaneda recibe hoy a Flamengo de Brasil por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Gustavo Costas buscan revertir el 1-0 sufrido en la ida ante el conjunto brasileño. El encuentro comenzará a las 20:30 y será arbitrado por el chileno Piero Maza, acompañado por sus compatriotas Claudio Urrutia y José Retamal como asistentes, mientras que Felipe González ejercerá como cuarto árbitro.

En el plantel de Racing reina el optimismo respecto a la posibilidad de dar vuelta la serie. Su director técnico, Gustavo Costas, es el principal motivador del grupo: “Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. ¡Vamos con todo, la Academia, carajo!”, exclamó el entrenador en un video dirigido a la hinchada el fin de semana.

La Academia contará con casi todas sus figuras, a excepción del defensor Franco Pardo, quien se recupera de un desgarro, y del mediocampista Santiago Sosa, capitán y referente del equipo, que sufrió una fractura facial.

Por su parte, Flamengo podría presentar la siguiente alineación ante Racing en Avellaneda:

Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Luiz Araújo; Gonzalo Plata.

DT: Filipe Luís.

