No solo la Copa: Conozca el millonario premio que recibe Flamengo por ganar la Libertadores

Flamengo, tras vencer 1‑0 a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025 con un gol decisivo de Danilo, no solo se coronó campeón continental sino que obtuvo un importante premio económico. El ganador de la final recibió un cheque de 24 millones de dólares.

A esto se suman los bonos por avanzar en las distintas fases del certamen —fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales— y los incentivos por victorias en el grupo, lo que eleva el premio total del campeón a aproximadamente 40 millones de dólares.

Este importante ingreso económico no solo reconoce el éxito deportivo de Flamengo, sino que fortalece su estabilidad financiera y le permite proyectarse con mayor seguridad en la próxima temporada y en torneos internacionales.

