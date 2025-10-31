TEMAS DE HOY:
Deportes

Palmeiras goleó 4-0 a Liga de Quito, se clasificó a la final de Copa Libertadores y se medirá ante Flamengo

Palmeiras selló su pase a la gran final de la Copa Libertadores tras imponerse por 4-0 a Liga de Quito en el Allianz Parque de São Paulo. El conjunto brasileño enfrentará a Flamengo.

Jhovana Cahuasa

30/10/2025 22:45

Foto: Redes Sociales.
Brasil

Palmeiras goleó 4-0 a Liga de Quito en el Allianz Parque y avanzó a la final de la Copa Libertadores. El equipo brasileño remontó el 0-3 sufrido en la ida con una actuación brillante, asegurando su clasificación a una nueva final continental y dejando sin opciones al conjunto ecuatoriano.

Desde el inicio, el “Verdao” impuso su ritmo de juego y no dio respiro al equipo ecuatoriano, que no logró contener el poder ofensivo de los locales.

Con esta goleada, Palmeiras se convierte nuevamente en finalista del torneo continental y buscará su cuarto título de Libertadores.

Liga de Quito, pese a haber llegado con una importante ventaja, no pudo mantener la diferencia y se despidió del certamen dejando escapar la oportunidad de hacer historia.

