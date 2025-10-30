¡Llegó el día! Villamil y Liga van por la final de la Libertadores

Gabriel Villamil y su equipo, Liga de Quito, buscarán hoy seguir haciendo historia en la Copa Libertadores. El conjunto ecuatoriano intentará hacer valer el 3-0 conseguido en el partido de ida jugado la pasada semana en Quito, donde el mediocampista boliviano fue figura al anotar dos de los tres goles en la victoria sobre Palmeiras.

Liga de Quito se presenta esta noche en el Allianz Parque de São Paulo con la ilusión de sellar su pase a la gran final de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano llega con una ventaja de 3-0 lograda en la ida disputada en Quito, donde el volante boliviano Gabriel Villamil brilló con dos goles y una actuación que lo catapultó a los titulares de toda Sudamérica.

Dirigido por Tiago Nunes, el conjunto quiteño llega sin desgaste tras no haber tenido actividad en el campeonato local el fin de semana, por lo que se encuentra completamente concentrado en este duelo. Villamil volverá a ser pieza clave en el mediocampo junto a Carlos Gruezo y Fernando Cornejo, buscando mantener el orden y aprovechar los espacios que pueda dejar el rival.

Palmeiras, por su parte, tiene la misión casi imposible de revertir el marcador bajo la conducción del técnico Abel Ferreira. El “Verdao” necesita vencer por tres goles para forzar los penales o por cuatro para acceder directamente a la final del 29 de noviembre en Lima, donde ya espera Flamengo. El apoyo de su hinchada y el liderazgo de futbolistas como Gustavo Gómez, Andreas Pereira y Felipe Anderson serán sus principales armas.

Para Liga, incluso una derrota por dos tantos le bastará para avanzar. El equipo confía en su solidez defensiva y en la inteligencia táctica para administrar el resultado. Una clasificación significaría un hecho histórico: Bolivia volvería a tener presencia en una final de Libertadores tras siete años, y Villamil se convertiría en el primer futbolista boliviano en hacerlo como protagonista dentro del campo desde 2018, cuando Carlos Lampe integró el plantel de Boca Juniors.

El encuentro comenzará a las 20:30 (hora boliviana) en el imponente estadio paulista. Palmeiras buscará una remontada memorable, mientras que Liga y Villamil aspiran a escribir un capítulo inolvidable en la historia del fútbol sudamericano.

Mira la programación en Red Uno Play