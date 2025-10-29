Violenta pelea en la cárcel de El Abra deja a un reo gravemente herido

Una violenta riña se registró al interior del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, dejando como saldo a un reo gravemente herido. El hecho ocurrió este miércoles y ha encendido nuevamente las alertas sobre la violencia dentro de los centros penitenciarios del país.

El interno, un hombre de 30 años, fue trasladado de emergencia al Hospital Viedma, donde ingresó en estado de shock con una herida provocada por arma blanca en el tórax.

“El paciente llegó con una lesión de mucha gravedad. Se sospechan daños a nivel torácico y posiblemente abdominal. Estaba choqueado, presentó un paro cardiorrespiratorio de aproximadamente cinco a seis minutos, se logró recuperar e inmediatamente fue llevado a quirófano”, informó la directora del Complejo Hospitalario Viedma.

El recluso fue intervenido quirúrgicamente. Su pronóstico es reservado.

Régimen Penitenciario aún no ha emitido un informe oficial sobre las causas del enfrentamiento ni sobre si existen otros internos involucrados.

