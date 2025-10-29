Una rápida y heroica acción de dos policías metropolitanos evitó una tragedia en la capital colombiana, luego de que una mujer se lanzara, junto con su hija de apenas 10 meses de edad, a las contaminadas aguas del Río Bogotá, en el sector de Suba (norte de la ciudad).

El dramático incidente, ocurrido la tarde de este 27 de octubre de 2025 en el barrio Lisboa (cerca del Puente Lata), quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, suscitando una ola de comentarios y admiración hacia los uniformados, según reportan los medios Noticias Caracol e Infobae.

El dramático rescate

Según el relato de los uniformados y testigos, los agentes del CAI La Gaitana de Suba llegaron al lugar alertados por una emergencia. Encontraron a una mujer con la bebé en brazos, quien mostraba intenciones de arrojarse al cauce.

Intento de disuasión: El subintendente Cristian Ortiz y el patrullero Erick Echeverría intentaron persuadir a la madre para que cambiara de opinión.

La acción desesperada: La mujer hizo caso omiso a las súplicas y, en un acto desesperado, lanzó a la menor al agua antes de arrojarse ella misma.

Heroísmo sin barreras: Al ver a la bebé en peligro inminente, los dos policías, junto con un transeúnte, no dudaron en lanzarse. El subintendente Ortiz confesó no saber nadar, pero su "instinto paternal" lo motivó a saltar. Por su parte, el patrullero Echeverría, oriundo de la costa y con experiencia como nadador, fue clave en la asistencia.

"Al ver esa acción, decido tirarme al río y mi compañero se tira también. Le logro quitar a la menor a la señora y se la pasó mi compañero. Mi compañero la saca, gracias a Dios", relató el subintendente Ortiz.

El patrullero Echeverría, quien se enfocó en la bebé, añadió: "No pensé simplemente en salvarle la vida a esta bebé, ya que ella no tiene la culpa de nada".

Estado de salud y consecuencias legales

Madre e hija fueron rescatadas y, tras solicitar asistencia médica por radio, fueron trasladadas al hospital de Engativá. Se reporta que ambas están fuera de peligro. La madre perdió el conocimiento durante el rescate, señalaron los agentes.

Judicialización: La Policía Metropolitana está a la espera de la evolución de la madre para iniciar el correspondiente proceso de judicialización por poner en riesgo la vida de la menor.

Protección de la menor: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió la custodia y protección de la bebé.

Los dos agentes involucrados han sido catalogados como los "ángeles de la Policía" en su localidad, por su valentía y compromiso de arriesgarlo todo, a pesar de las condiciones de contaminación y el riesgo personal.

