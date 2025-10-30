Caso Consorcio: “Ella está tratando de hacerse la víctima”, dice León sobre acusaciones de Claudia Castro

Luego del fallecimiento del exjuez Marcelo Lea Plaza, la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, realizó una serie de declaraciones donde denunciaba presiones, amenazas y difamaciones por parte de fiscales y abogados, entre ellos Eduardo León, abogado denunciante del ‘Caso Consorcio’.

Al respecto, el jurista Eduardo León negó las declaraciones y aseguró que jamás se ha vendido ni ha negociado en consorcios ni mafias.

“Este tema no me quita el sueño y, al contrario, mi posición es clara y lo digo de frente al país: yo no me vendo ni me callo. No he negociado ni con los consorcios poderosos que existen en Bolivia, ni he negociado con mafias que están en torno al poder judicial”, aseguró el doctor Eduardo León.

El abogado denunciante del ‘Caso Consorcio' conminó a la exvocal de TDJ de La Paz, Claudia Castro, a presentar las pruebas respectivas de que su persona se haya reunido con Lea Plaza antes de su fallecimiento.

“Ella está tratando de hacerse la víctima del sistema. La propia guillotinita que ella (Castro) ayudó a construir es la que la está decapitando”, manifestó León.

El jurista señaló a Castro de ser el “enlace” entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial y desafió a César Siles, Ivan Lima y Evo Morales a indicar lo contrario.

