"La pasión me gana": Vinícius pide perdón por su reacción en el clásico español

El brasileño Vinícius Junior pidió perdón este miércoles a través de un mensaje en sus redes sociales por su enfado al ser sustituido en el minuto 73 del clásico ante el FC Barcelona, asegurando que “a veces la pasión” le “gana” por “querer siempre vencer y ayudar” a su equipo.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, escribió en sus redes sociales.

“A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, agregó.

La disculpa pública llega después de que ya se hubiera disculpado en el vestuario en el primer entrenamiento tras el clásico, aunque no mencionó a su entrenador, Xabi Alonso. Según Movistar+, Vinícius se dirigió a Alonso al ver su número ‘7’ en la tablilla de los cambios diciendo:

“¿Estas de coña, joder? ¿Yo? No es posible. ¿Yo? Yo me voy del equipo. Mejor me voy”, y se fue directo al vestuario, sentándose en el banquillo minutos después.

Tras el partido, Xabi Alonso habló sobre lo ocurrido:

“Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinícius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Son cosas de las que hablaremos. Vini ha aportado mucho al partido. Es una victoria importante, merecida e incluso corta que nos va a recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. ¿Lo de Vinícius? Lo hablaremos”.

El entrenador añadió:

“Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades que tienes que tratar de forma diferente. Ahora disfrutaremos y en su momento lo hablaremos, dentro del vestuario”.

En el partido, que el Real Madrid ganó 2-1 al FC Barcelona, Vinícius inició la jugada del tanto de la victoria de Jude Bellingham, generando superioridad en la banda izquierda, dejando atrás a Koundé y poniendo un centro que Militao cabeceó para asistir a Bellingham.

La victoria reforzó el liderato del Real Madrid en LaLiga EA Sports, con cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, pero volvió a poner en el foco la relación entre Vinícius y Xabi Alonso.

Desde el inicio de la temporada 2025-2026, Alonso ha modificado el estatus de Vinícius. Tras un Mundial de Clubes donde Vinícius fue titular en todos los encuentros y marcó un gol con una asistencia, en la Liga volvió a ser suplente en algunos partidos, mientras que Rodrygo Goes fue elegido en su lugar para generar competencia.

La tensión entre entrenador y jugador explotó en el clásico del domingo, cuando Vinícius mostró su enfado al ser sustituido, situación por la que tres días después pidió disculpas sin mencionar a Xabi Alonso.

