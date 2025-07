Real Madrid fija plazo a Vinicius Jr. para renovar: "O firma antes de junio 2026 o se vende"

Florentino Pérez y el club han sido claros: si Vinicius no firma su extensión antes de junio de 2026, será puesto en venta para evitar que se marche libre en 2027. El Madrid no quiere repetir errores del pasado y mantiene su política de no ceder ante demandas que rompan la estructura salarial.

El jugador tiene ahora la presión de demostrar su compromiso y rendimiento. Su futuro depende de cómo gestione esta situación en los próximos meses. El club ya ha demostrado con casos como el de Cristiano Ronaldo que no duda en tomar decisiones drásticas si es necesario.

Además, el Real Madrid ya estaría evaluando alternativas en caso de que Vinicius no acepte las condiciones del club, con nombres como Khvicha Kvaratskhelia o Rodrygo (si finalmente no se va al City) sonando con fuerza como posibles reemplazos. La institución no quiere arriesgarse y deja claro que, pese al talento del brasileño, nadie es imprescindible en el Santiago Bernabéu.

