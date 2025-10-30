Sisi Eguez se transformó en la novia de Chucky, pero los jueces pidieron más interpretación

En el cierre de una nueva noche de terror en La Gran Batalla, Sisi Eguez y la academia Passion Dance llevaron al escenario a Tiffany Valentine, la temible novia de Chucky, con una presentación cargada de ritmo, energía y color.

A pesar del entusiasmo del equipo, los jueces coincidieron en que la propuesta careció de algunos elementos claves para transmitir mejor la historia del personaje.

El primero en pronunciarse fue Rodrigo Massa, quien destacó el despliegue escénico, pero señaló que faltó mayor conexión con el personaje:

“Muy entretenida la puesta en escena, el desplazamiento, nos dieron un show. Pero hay que entender que el personaje no se movía así. Lo único que faltó fue la corporalidad”.

Por su parte, Gabriela Zegarra valoró la energía y algunos recursos técnicos del show, aunque coincidió con Massa en la falta de interpretación:

“Usaron buenos trucos en el escenario, pero faltó un poco más del personaje”.

El juez Tito Larenti observó la ausencia de una transición más clara entre la muñeca y su versión humana:

“Lo que creo es que tenías que haber hecho un poco más de la muñeca. La historia era una transición de muñeca a humana. Hay que ser más creativos; la responsabilidad de mostrar eso recae en el coach”.

Por último, Elka Meyer hizo recomendaciones al equipo para mejorar la técnica y reforzar el trabajo conjunto:

“Estuvo bien, chicos. Son un equipo, y todos pueden aportar. Es importante construir en grupo, no solo dejar la responsabilidad al coach”.

Al finalizar, Sisi Eguez expresó que trabajó con dedicación en el lip sync y agradeció el esfuerzo de su equipo por acompañarla en el proceso creativo.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

