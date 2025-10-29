El secretario de conflicto de Contracabol, Gonzalo Serrudo, pidió al nuevo Gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, que dé prioridad a la problemática para evitar un conflicto mayor.
29/10/2025 15:58
La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) declaró este miércoles estado de emergencia ante la subida del precio del kilo gancho, que actualmente se comercializa entre Bs 47 y Bs 50, lo que repercute directamente en los precios de venta al consumidor, que ya oscilan entre Bs 70 y Bs 80 en los principales mercados del país.
El secretario de conflicto de Contracabol, Gonzalo Serrudo, expresó su preocupación por el incremento sostenido de los costos y cuestionó a los mataderos por el alza injustificada.
Serrudo pidió al nuevo Gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, que dé prioridad a la problemática para evitar un conflicto mayor.
“Advertimos al señor Rodrigo Paz que atienda esta situación. Hemos convocado a las juntas vecinales, que ya manifestaron su apoyo, y no descartamos una marcha el lunes”, señaló.
El dirigente advirtió que, de no recibir una respuesta favorable hasta el 9 de noviembre, el sector retomará las movilizaciones en distintas regiones del país.
“A partir del 9 de noviembre, si no tenemos algún acercamiento con el señor Rodrigo Paz, inmediatamente nos veremos nuevamente en las calles”, concluyó Serrudo.
Contracabol remarcó que la subida del kilo gancho no solo afecta a los trabajadores del rubro, sino también al bolsillo de las familias bolivianas, que enfrentan una escalada de precios en productos básicos. El sector exige medidas inmediatas para regular los costos y evitar un nuevo incremento en los mercados.
