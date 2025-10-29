La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) declaró este miércoles estado de emergencia ante la subida del precio del kilo gancho, que actualmente se comercializa entre Bs 47 y Bs 50, lo que repercute directamente en los precios de venta al consumidor, que ya oscilan entre Bs 70 y Bs 80 en los principales mercados del país.

El secretario de conflicto de Contracabol, Gonzalo Serrudo, expresó su preocupación por el incremento sostenido de los costos y cuestionó a los mataderos por el alza injustificada.

“Es lamentable que en las últimas semanas haya tenido un precio adicional el kilo gancho. Le paso la pregunta a los mataderos, porque ya está superando los Bs 47 y Bs 50 a nivel nacional, y esto repercute directamente en los centros de abastecimiento, donde la carne ya se vende sobre los Bs 70 y Bs 80”, afirmó.

Serrudo pidió al nuevo Gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, que dé prioridad a la problemática para evitar un conflicto mayor.

“Advertimos al señor Rodrigo Paz que atienda esta situación. Hemos convocado a las juntas vecinales, que ya manifestaron su apoyo, y no descartamos una marcha el lunes”, señaló.

El dirigente advirtió que, de no recibir una respuesta favorable hasta el 9 de noviembre, el sector retomará las movilizaciones en distintas regiones del país.

“A partir del 9 de noviembre, si no tenemos algún acercamiento con el señor Rodrigo Paz, inmediatamente nos veremos nuevamente en las calles”, concluyó Serrudo.

Contracabol remarcó que la subida del kilo gancho no solo afecta a los trabajadores del rubro, sino también al bolsillo de las familias bolivianas, que enfrentan una escalada de precios en productos básicos. El sector exige medidas inmediatas para regular los costos y evitar un nuevo incremento en los mercados.

