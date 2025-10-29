Rodrigo Paz: "Créditos aprobados se destinarán para reactivar la economía"

Desde hace una semana en la Asamblea Legislativa se vienen aprobando una serie de créditos internacionales, ayer la Cámara de Senadores sancionó cinco proyectos de ley de crédito externo, cuyo monto llega a los $us 459,1 millones, recursos que serán destinados a obras de infraestructura.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó que la aprobación de estos créditos refleja la confianza en el futuro Gobierno, algo que, según dijo, no ocurrió durante la gestión de Luis Arce. Garantizó además que los recursos serán invertidos “en beneficio directo de la población”.

“Está claro que los dólares serán para reactivar la economía de la gente y no para el Estado tranca. No será para gastar en gente que no produce, sino para quienes el Estado tiene que ayudar a producir y para obras necesarias para el país”, afirmó Paz.

Hoy Bolivia atraviesa un momento económico complejo, marcado por la falta de dólares, la escasez de combustibles y el alza en los precios de los alimentos, factores que han provocado una inflación acumulada del 18,33% hasta septiembre, la más alta en las últimas cuatro décadas.

En ese contexto, convocó al esfuerzo conjunto “de todos los bolivianos para sacar adelante al país”.

