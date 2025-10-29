TEMAS DE HOY:
Cautelarán a mujer acusada de atacar a su pareja con un arma blanca; la víctima recibió 20 puntos de sutura

El fiscal asignado al caso informó que la mujer será sometida a una audiencia de medidas cautelares por el delito de lesiones graves y leves.

Charles Muñoz Flores

29/10/2025 15:41

Mujer agrede a su pareja con un arma blanca. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer fue aprehendida tras ser acusada de atacar con un arma blanca a su pareja durante una discusión doméstica. El hecho ocurrió presuntamente luego de que el hombre se negara a entregarle dinero para pagar el alquiler del cuarto donde ambos residen.

Según el informe policial, la agresión se habría producido con un machete, provocando cortes profundos en el brazo del afectado, quien necesitó 20 puntos de sutura y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

El fiscal asignado al caso, Boris Herbas, informó que la mujer será sometida a una audiencia de medidas cautelares por el delito de lesiones graves y leves.

“Estamos a la espera de la imputación formal”, explicó Herbas, quien añadió que existen suficientes elementos indiciarios para sostener la acusación.

Respecto a la versión de la sindicada, el fiscal señaló que ella habría manifestado que el propio afectado se ocasionó la lesión.

 

