Quiénes tendrán suerte en el amor este noviembre, según el horóscopo chino

La búsqueda de pareja, el cierre o el inicio de una relación y el deseo de compartir la vida con alguien son temas que suelen ocupar la mente y el corazón de muchas personas.

En ese contexto, noviembre de 2025 podría representar un tiempo de buenas noticias sentimentales, según el horóscopo chino. Este período se desarrolla bajo la influencia del Año de la Serpiente de Madera, un ciclo asociado a la introspección, los vínculos significativos y la toma de decisiones afectivas más maduras.

Los signos que recibirán buenas noticias amorosas en noviembre

De acuerdo con distintos portales especializados en astrología oriental, algunos signos contarán con condiciones más favorables que otros para vivir avances en el amor. Estas energías pueden manifestarse en encuentros nuevos, reconciliaciones o la consolidación de una relación existente.

Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018): noviembre podría traer mejoras en la comunicación afectiva. Para quienes están en pareja, se favorecerán las conversaciones pendientes y los acuerdos importantes. Los solteros, en tanto, tendrán más posibilidades de conocer a alguien a través de su entorno social o proyectos compartidos.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015): uno de los signos más sensibles y receptivos. Durante noviembre, se destacan momentos de apertura emocional, posibles reconciliaciones y mensajes que llegan en el momento justo. También puede consolidarse una relación que venía en desarrollo.

Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013): signo protagonista del año, atravesará un tiempo de definiciones afectivas. Las predicciones apuntan a pasos importantes en una relación, formalizaciones o el inicio de un vínculo con intención estable.

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010): el mes se presenta favorable para los encuentros y las coincidencias. Para quienes están solteros, podría ser un período de sorpresas y oportunidades inesperadas.

Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011): noviembre invita al reencuentro y al diálogo sincero. Puede ser el momento ideal para retomar una conversación pendiente o sanar un malentendido.

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007): aparece como uno de los signos con mayor capacidad para atraer vínculos genuinos durante el mes. Si existían dudas o ambivalencias, la energía de noviembre ayudará a clarificar sentimientos.

Estas predicciones son orientativas. No significa que otros signos no puedan experimentar novedades positivas en el amor, pero sí marcan un momento especial para quienes estén dispuestos a comunicarse con apertura y sinceridad.

