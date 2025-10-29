TEMAS DE HOY:
Actuó solo una vez en 1971 y todavía recibe pagos por su papel en Willy Wonka

Peter Ostrum interpretó a Charlie Bucket en la primera versión de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pero eligió un camino totalmente distinto.

Silvia Sanchez

29/10/2025 13:46

Mundo

La película Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971) se convirtió con el tiempo en un clásico que catapultó a la fama a la mayoría de sus actores. Entre ellos estuvo Peter Ostrum, quien, con tan solo 12 años, dio vida al entrañable Charlie Bucket. Sin embargo, pese a tener un futuro prometedor en el mundo artístico, decidió dejar la actuación tras su debut en el cine y tomar un rumbo completamente diferente.

El film, dirigido por Mel Stuart y basado en la novela de Roald Dahl, recibió críticas positivas, aunque su desempeño en taquilla fue discreto. Aquello desanimó al joven actor a continuar en la industria. Poco después, su familia adoptó un caballo, y las visitas frecuentes al veterinario despertaron en él una nueva vocación.

Años más tarde, Ostrum se graduó como Doctor en Medicina Veterinaria en la Universidad de Cornell (1984) y ejerció su profesión en Lowville, una pequeña localidad del estado de Nueva York. Dedicado al cuidado de caballos y ganado, llevó una vida tranquila y alejada de los reflectores hasta su jubilación a fines de 2023.

Lejos de las grandes cifras de Hollywood, el actor reveló en una entrevista que aún recibe pagos por su participación en la película. “Me llegan giros bancarios de entre 8 y 9 dólares cada noventa días”, contó con humor durante una exhibición especial del filme en 2018.

Durante esa misma charla, su esposa Loretta M. Lepkowski —con quien tuvo dos hijos— confesó que, al conocerlo, no sabía que su esposo había sido actor. “Cuando lo vi en la película, pensé: ‘¡Guau, tuvo un papel importante!’”, relató entre risas, orgullosa de él.

