“Mi novio me engañó con mi hermana y ahora viven juntos”: la historia viral que conmocionó TikTok

Una joven cordobesa relató en TikTok una historia de traición familiar que rápidamente se volvió viral. Según contó, su pareja de toda la vida la engañó con su propia hermana, una situación que generó indignación y millones de reacciones en redes sociales.

“Story time de cómo mi pareja, con la que estuve nueve años y tenemos una nena de dos, me traicionó con mi hermana”, comenzó diciendo Mikaela en el video, que ya supera las 12 millones de reproducciones. De acuerdo con su testimonio, su ex pareja, Nahuel, ahora vive con su hermana Victoria.

La joven explicó que siempre había tenido una relación muy cercana con su hermana, un año menor que ella, y jamás imaginó que pudiera traicionarla de esa manera. “Jamás pensé que ella podría haber llegado a hacerme esto”, relató. Según dijo, su expareja ahora convive con Victoria en la casa que él había construido para ella y su hija.

Mikaela recordó que comenzó a sospechar cuando notó ciertas actitudes extrañas entre ambos. Una conversación entre Victoria y su hermana menor despertó sus dudas, y poco después, su madre descubrió los mensajes entre Nahuel y Victoria. “Mi hermana más chica consiguió los chats, en los que se tiraban onda”, contó.

Tras confirmar la infidelidad, Mikaela enfrentó a su expareja, pero la discusión terminó mal: él la denunció, pidió una restricción perimetral y una exclusión del hogar. Días después, se mudó con su hermana.

El conflicto también afectó a la familia. “Mi mamá le dijo que se vaya, que es una traidora. ¿Y dónde se fue? A vivir con él”, agregó Mikaela hacia el final del video.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play