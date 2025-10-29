¡Atención! ¿Quién comanda? Así está la tabla de goleadores del torneo por series

Esta es la tabla de goleadores de la Copa de la División Profesional del Fútbol Boliviano, tras jugarse los ocho partidos de la décima segunda fecha.

Con 9 goles:

Dorny Romero (Bolívar) y Willian Álvarez (Nacional Potosí) comparten el liderato de la tabla de goleadores.

Con 8 goles:

Samuel Galindo (Gualberto Villarroel) ocupa la segunda posición, seguido por:

Con 7 goles:

Antony Vásquez (San Antonio) se encuentra en solitario en el tercer puesto.

Con 6 goles:

Jhon García y Jaime Arrascaita, ambos de The Strongest, suman seis tantos cada uno.

Con 5 goles:

Darío Torrico (Always Ready), Adriel Fernández (Aurora), Moisés Villarroel (Blooming) y Carlos Áñez (Guabirá) completan la lista de jugadores con cinco anotaciones.

Con 4 goles:

Cristian Barco (Guabirá), Tomás Monterubianessi (Gualberto Villarroel), Leandro Corulo (Real Tomayapo), Juan Godoy (The Strongest), Yerco Vallejos (Totora Real Oruro) y Héctor Bobadilla (Wilstermann) destacan en esta categoría.

Con 3 goles:

Entre otros, Enrique Triverio y Moisés Paniagua (Always Ready), Guido Vadalá (Blooming), Daniel Cataño (Bolívar), Guilder Cuéllar (FC Universitario) y Rafael Mollercke (Guabirá) acumulan tres tantos cada uno.

Con 2 goles:

Un grupo amplio de jugadores ha marcado dos goles, incluyendo a Gary Rea y Leonardo Vaca (ABB), Héctor Bobadilla, Fernando Saucedo y Roler Ferrufino (Always Ready), además de jugadores de Aurora, Blooming, Bolívar, FC Universitario, Guabirá, Gualberto Villarroel, Nacional Potosí, Oriente Petrolero, Real Tomayapo, San Antonio, The Strongest y Totora Real Oruro.

Con 1 gol:

La lista es extensa e incluye a decenas de jugadores de todas las instituciones participantes, como Rodrigo Orihuela (ABB), Carlos Collazo (Always Ready), Iván Vidaurre (Aurora), Gabriel Valverde (Blooming), Santiago Echeverría (Bolívar), Luciano Sanhueza (FC Universitario), Gustavo Peredo (Guabirá), Schneider Peña (Gualberto Villarroel), Ademar Rivera (Independiente), Tommy Tobar (Nacional Potosí), José Berdecio (Oriente Petrolero), Marvin Bejarano (Real Tomayapo), Jorge Flores (San Antonio), Luciano Ursino (The Strongest), José Alí (Totora Real Oruro) y varios más.

