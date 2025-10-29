¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Subnacionales de 2026?

De acuerdo con el calendario electoral, las elecciones subnacionales en Bolivia están previstas para el mes de marzo de 2026.

En esta jornada democrática, los ciudadanos elegirán a las nuevas autoridades de los nueve gobiernos departamentales, de los 336 gobiernos municipales y del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en el departamento de Tarija.

Se escogerán nueve gobernadores, además de una vicegobernadora o un vicegobernador en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Pando. En el caso del Beni, también se elegirán subgobernadoras o subgobernadores y corregidoras o corregidores.

Asimismo, se designarán asambleístas departamentales por territorio y por población en los nueve departamentos, así como asambleístas por normas y procedimientos propios.

En total, en todo el país se elegirán 4.962 autoridades políticas: 583 a nivel departamental, 27 a nivel regional y 4.352 a nivel municipal, entre titulares y suplentes.

