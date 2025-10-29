TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Subnacionales de 2026?

En todo el país se elegirán 4.962 autoridades políticas: 583 a nivel departamental, 27 a nivel regional y 4.352 a nivel municipal, entre titulares y suplentes.

Silvia Sanchez

29/10/2025 13:33

Bolivia

De acuerdo con el calendario electoral, las elecciones subnacionales en Bolivia están previstas para el mes de marzo de 2026.

En esta jornada democrática, los ciudadanos elegirán a las nuevas autoridades de los nueve gobiernos departamentales, de los 336 gobiernos municipales y del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en el departamento de Tarija.

Se escogerán nueve gobernadores, además de una vicegobernadora o un vicegobernador en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Pando. En el caso del Beni, también se elegirán subgobernadoras o subgobernadores y corregidoras o corregidores.

Asimismo, se designarán asambleístas departamentales por territorio y por población en los nueve departamentos, así como asambleístas por normas y procedimientos propios.

En total, en todo el país se elegirán 4.962 autoridades políticas: 583 a nivel departamental, 27 a nivel regional y 4.352 a nivel municipal, entre titulares y suplentes.

