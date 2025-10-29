VIDEO| Albertina robó miradas en el desfile de catrinas en México

La influencer boliviana Albertina Sacaca se convirtió en el centro de atención durante la tradicional procesión de catrinas en Ciudad de México, evento que recorre las principales calles de la capital rindiendo homenaje a los difuntos.

Albertina lució un vestido largo de color morado diseñado por Yolanda Peralta, acompañado de una cartera artesanal confeccionada por su propio padre, lo que le dio un toque personal y único a su vestimenta. Su presencia causó sensación entre los asistentes, quienes no dudaron en acercarse para tomarse fotografías.

Durante la procesión, la boliviana participó activamente entre las catrinas, caminando por las calles adornadas con altares, calaveras decoradas y otros elementos que representan la conexión entre la vida y la muerte.

Al finalizar la noche, la influencer disfrutó de un elote, cerrando así su experiencia en la procesión de catrinas.

