VIDEO| Albertina robó miradas en el desfile de catrinas en México

Con un toque personal y auténtico, Albertina recorrió las calles de CDMX, rindiendo homenaje a la cultura y tradiciones mexicanas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/10/2025 21:50

Foto: Facebook Albertina Sacaca
México

La influencer boliviana Albertina Sacaca se convirtió en el centro de atención durante la tradicional procesión de catrinas en Ciudad de México, evento que recorre las principales calles de la capital rindiendo homenaje a los difuntos.

Albertina lució un vestido largo de color morado diseñado por Yolanda Peralta, acompañado de una cartera artesanal confeccionada por su propio padre, lo que le dio un toque personal y único a su vestimenta. Su presencia causó sensación entre los asistentes, quienes no dudaron en acercarse para tomarse fotografías.

 

Durante la procesión, la boliviana participó activamente entre las catrinas, caminando por las calles adornadas con altares, calaveras decoradas y otros elementos que representan la conexión entre la vida y la muerte. 

Al finalizar la noche, la influencer disfrutó de un elote, cerrando así su experiencia en la procesión de catrinas.

 

 

