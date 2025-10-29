Madre es atropellada al intentar proteger a su hijo en la avenida Villazón de Cochabamba

Alejandra Sosa y su hijo de 6 años fueron embestidos por una camioneta negra el pasado viernes. La rápida reacción de la madre evitó una tragedia mayor, pero ella quedó con múltiples fracturas y hematomas. El autor sigue libre y se niega a asumir los gastos médicos.

El mediodía del pasado viernes, Alejandra Sosa y su hijo cruzaban la avenida Villazón cuando una camioneta negra intentó pasar la luz roja y los atropelló. La madre relató con angustia cómo salvó a su pequeño de 6 años: “Él estaba viniendo a gran velocidad y él iba a atropellar a mi hijito. Gracias a Dios tuve el reflejo de sujetarlo de la polerita y tirarlo hacia atrás en ese momento, pero no pude evitar que impactara contra mí”, contó Sosa, aún con la voz temblorosa.

Tras el accidente, la mujer quedó tendida en el suelo con fracturas múltiples en rostro, nariz, cuello y mano. El conductor huyó del lugar, dejando incluso a su acompañante, quien intentó brindar ayuda. La policía solo arrestó a la acompañante por unas horas, mientras el responsable, identificado como David C. S. de 38 años, sigue libre.

La madre permaneció tres días internada y tuvo que cubrir de su propio bolsillo todos los gastos médicos. “Mi hijo está sumamente afectado y nadie se ha hecho cargo. Todo lo que he pagado ha sido yo. Solo quiero justicia”, señaló.

El abogado de la víctima, Eddy Ordóñez, criticó la actuación de las autoridades: “El conductor huyó sin prestar auxilio y recién tres días después se presentó a la fiscalía, negándose a asumir los gastos médicos. Pese a tener todos los datos y pruebas, la policía aún no lo detiene ni le realiza pruebas de alcoholemia”.

Alejandra Sosa busca que se haga justicia y que el conductor responsable responda por el grave accidente que, de no ser por su rápido reflejo, habría cobrado la vida de su hijo.

