Productores de soya exigen solución a la escasez de diésel y piden al nuevo gobierno renovar la ANH

Los productores de soya del Norte Integrado le pidieron al gobierno una pronta solución para la escasez de combustible. Eliazar Arellano, presidente del Grupo Norte, señaló que pedirán al presidente electo, Rodrigo Paz, que concluya el ciclo de la ANH.

“Queremos el diésel rápido. No hay que mirar quién lo hizo; lo que se debe mirar es la producción y nosotros los productores necesitamos diésel. Todo Bolivia necesita diésel, no podemos movilizarnos y ahora la única solución para nosotros es diésel para poder sembrar arroz y cosechar soya”, afirmó Eliazer Arellano, presidente del Grupo Norte.

El productor remarcó que en Beni se necesitan más de 2 millones de litros de diésel para poder sembrar el arroz que se encuentra con un 10% de avance.

De igual manera, señalo que en la zona este del departamento se necesita diésel para realizar las labores en 1.7 millones de hectáreas.

La ANH debe terminar su ciclo

Eliazer Arellano, presidente del Grupo Norte, señaló que pedirán al nuevo gobierno del presidente electo, Rodrigo Paz, que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) concluya su ciclo.

