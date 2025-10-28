Un grave accidente de tránsito se registró en la carretera principal de San Andrés, Tarija, luego de que un copiloto en presunto estado de ebriedad le quitara el control del volante al conductor, provocando que el vehículo se embarrancara bajo un puente.

Según el reporte policial, el motorizado transportaba a seis personas y terminó con daños materiales de consideración. El hecho ocurrió la noche del viernes 24 de octubre, cuando el conductor, un joven de 18 años, circulaba junto a sus acompañantes por la zona.

“Al llegar a la altura del puente, el acompañante, que se encontraba en estado de ebriedad, le quita bruscamente el volante al conductor, provocando que el vehículo se desvíe hacia la izquierda y se embarranque”, informó personal policial de Tarija.

Tras el siniestro, las seis personas heridas, entre ellas el conductor y su acompañante, fueron evacuadas a distintos centros médicos para recibir atención.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, que investigará tanto al conductor como al copiloto para determinar responsabilidades y establecer si existieron otras causas que influyeran en el accidente.

Mira la programación en Red Uno Play