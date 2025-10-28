Oruro: Detención preventiva para mujer que intentó envenenar a su esposo e hija

El Ministerio Público dictó detención preventiva para Yola R. Ll. T., de 34 años, investigada por el presunto delito de asesinato en grado de tentativa, luego de intentar quitarle la vida a su esposo y a su hija de 13 años mediante una bebida adulterada con raticida.

La mujer fue aprehendida y deberá cumplir tres meses de detención preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.

Según el Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que respaldan la imputación, entre ellas el informe policial, declaraciones de testigos, la entrevista de la sindicada y una pericia psicológica practicada a la menor, que confirmó la veracidad del hecho.

“Contamos con el informe policial, entrevistas de testigos y de la propia sospechosa, así como un informe psicológico clave de la menor, que demostró la veracidad del hecho”, señaló Morales.

El brazo social de la Fiscalía brindará apoyo a los cinco hijos del matrimonio y al padre, quien permanece hospitalizado, con víveres, ropa y medicamentos.

El fiscal del caso, Robert Pacheco, informó que el hecho ocurrió el 25 de octubre de 2025, en la residencia familiar ubicada en la zona de Circunvalación, Oruro. La mujer habría preparado una infusión por la mañana, que ofreció horas después a su esposo y a su hija.

Tras ingerir la bebida, ambos comenzaron a presentar mareos, debilidad, visión borrosa y pérdida de conciencia. Un vecino, al ver a la menor salir arrastrándose del domicilio, solicitó ayuda y la trasladó a la Clínica Natividad. Posteriormente, familiares y vecinos ingresaron a la vivienda y encontraron al hombre tendido en el suelo, con signos de intoxicación.

El padre fue trasladado de emergencia al Hospital Oruro-Corea, donde permanece en la Unidad de Terapia Intensiva por intoxicación aguda con raticida. Según la entrevista psicológica de la adolescente, esta sería la segunda vez que es hospitalizada por un cuadro de intoxicación similar.

La investigación continúa para determinar los motivos del intento de homicidio y si existen antecedentes de violencia familiar en el entorno del hogar.

(Con información de ABI)

