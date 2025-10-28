TEMAS DE HOY:
Una mujer se vuelve viral al mojar a policías bajo el intenso sol de La Paz

[Video] El gesto solidario de una vecina que lavaba su motorizado se convirtió en viral al rociar con agua a un grupo de policías que trotaba bajo el intenso calor en La Paz.

Silvia Sanchez

28/10/2025 14:40

Imagen captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Un video que rápidamente se viralizó en redes sociales muestra la acción solidaria de una mujer que lavaba su vehículo frente a su casa bajo el radiante y sofocante sol paceño.

Mientras la mujer realizaba la limpieza de su motorizado, un grupo de policías realizaba ejercicios físicos trotando por la misma calle. Ante el intenso calor, la vecina decidió rociarlos con chorros de agua de su hidrolavadora, gesto que los uniformados recibieron con agradecimiento e incluso pidieron más.

El video generó múltiples comentarios. Muchos resaltaron la actitud amable y divertida de la mujer, mientras otros cuestionaron el uso de agua en la vía pública, aunque reconocieron que el equipo utilizado emplea el líquido de manera moderada.

