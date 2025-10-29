Tragedia en Morochata: familia con ocho heridos y una pérdida clama por ayuda

El dolor por la tragedia ocurrida en Morochata, en la carretera a Independencia, no cesa. Con un saldo oficial de 17 personas fallecidas y más de 30 heridos, el drama se agudiza en los hospitales de Cochabamba, donde las familias claman por justicia y ayuda económica ante los altos costos médicos y la falta de cobertura.

En el municipio de Vinto se velan los restos de víctimas como Rebeca Mamani (26), quien falleció viajando con sus dos hijos (de 10 y 12 años) que ahora luchan por su vida; y la pequeña Lizet Quispe (10), cuyo padre, madre y hermano de tres meses también están internados.

El calvario de la familia Mérida

El rostro más desgarrador de esta tragedia lo encarna la familia Mérida, que perdió a un ser querido y tiene a ocho de sus miembros internados. Lidia Mérida, integrante de la familia, tuvo que viajar de emergencia desde el Chapare para intentar gestionar la compleja situación de sus parientes.

En un angustiante testimonio, Lidia relató el infierno que viven al intentar conseguir atención médica:

"Son ocho heridos y eso cuesta mucho. Pedimos ayuda, no tenemos con qué hacer curar, es mucho gasto y de la otra clínica nos han botado. Y no quieren atendernos en esta clínica. 'Que se mueran, pues', nos dijeron en la otra clínica y nos trasladamos", confesó Lidia, exponiendo la supuesta falta de humanidad en la atención hospitalaria inicial.

Endeudamiento y desamparo total

La familia se enfrenta a una montaña de deudas sin tener recursos ni seguros que los respalden. Lidia detalló la gravedad de los heridos y los montos que les exigen:

Heridos graves: La abuela de más de 80 años y la madre (49) de Lidia están gravemente heridas. Por la operación de su madre, les han solicitado 30.000 bolivianos solo como adelanto.

Otros afectados: El padre (39) tiene heridas en la cabeza, una hermana de 9 años resultó con daños en la mano, y otro hermano (22) también está internado.

Un milagro de vida: La esposa de uno de sus hermanos, embarazada de seis meses, tuvo que ser operada de emergencia. Contrario a los pronósticos iniciales, el bebé, un varoncito, nació bien y la madre se recupera.

Lidia lamentó que ni el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni la empresa de transporte se hayan hecho cargo de los gastos. "No hay SOAT que cubra esto, no hay empresa que se haga cargo en este momento... Hoy se enterró a la familiar que murió, no pudimos ir, porque hay que estar en el hospital, mi hermana pequeña nomás fue" concluyó entre lágrimas.

La familia Mérida pide urgente apoyo a las autoridades y a la población para cubrir los gastos de internación y evitar que la falta de recursos se convierta en una nueva tragedia.

