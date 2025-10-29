Continúa la investigación en el caso de la mujer que dio raticida a su esposo e hija mayor

La ciudad de Oruro es escenario de un dramático caso de violencia familiar que conmocionó a las autoridades. El Fiscal de Distrito, Aldo Morales, brindó un informe detallado sobre la imputación de una mujer que presuntamente intentó quitarle la vida a su esposo y a su hija de 13 años, suministrándoles veneno.

El hecho, que parece "sacado de una película de terror" según Morales, ocurrió cuando la madre les preparó un mate con raticida. Tras asegurar que ambos bebieran el veneno, cerró con llave la habitación y salió del domicilio con sus otros cuatro hijos menores de edad.

Instinto de supervivencia salvó a padre e hija

La vida del padre y la menor se salvó gracias a un acto desesperado de supervivencia de la niña:

"La menor se ha arrastrado para pedir ayuda... ha hecho un forado en una esquina que era de calamina y ha logrado salir, y en ese último esfuerzo por la supervivencia, pide ayuda, y eso es lo que la salva tanto a ella como a su padre", explicó el fiscal.

Ambos fueron auxiliados y, según el informe, se encuentran en condición estable y se estima que podrían ser dados de alta pronto.

La venganza y la crisis económica

Las investigaciones preliminares, que incluyen la declaración de la menor en Cámara Gesell, revelaron el presunto móvil del crimen:

Venganza: Se investiga si la hija de 13 años habría visto a su madre con una nueva pareja y la amenazó con contárselo a su padre. Esta sería la razón principal por la que la madre planificó su muerte y la del esposo. Crisis: También se baraja la hipótesis de una profunda crisis económica, pues la pareja se dedicaba al comercio informal y tenía la gran responsabilidad de sostener a cinco hijos, cuya edad oscila entre los 13 años y 1 año y 6 meses.

Detención preventiva y lucha por la pena máxima

La autora del hecho fue aprehendida e imputada por el delito de tentativa de asesinato.

Situación legal: La mujer se encuentra ya recluida en el penal de San Pedro. Aunque se le dictaron tres meses de detención preventiva (menos de los seis meses solicitados por la Fiscalía), el Ministerio Público anunció que apelará la decisión.

Juicio y pena: El delito de tentativa de asesinato prevé una pena de 20 años de presidio. Pese a que el abogado de la defensa planteó un procedimiento abreviado (a 10 años de presidio), el Fiscal Morales aseguró que el Ministerio Público buscará la pena máxima de 20 años en juicio oral.

El drama psicológico de los niños y la solidaridad

Morales hizo hincapié en la segunda y más triste etapa del caso: el daño psicológico que sufren los cinco hijos, especialmente la mayor y sus hermanitos, quienes habrían presenciado el dramático suceso.

Actualmente, los cuatro hijos menores están bajo el cuidado de la hermana de la agresora. El bebé de un año y seis meses fue llevado al penal junto a su madre, pero la Fiscalía gestiona que, una vez que el padre sea dado de alta, pueda recoger al bebé para que sea cuidado por él y sus hermanas.

En un gesto de "solidaridad humana", el Ministerio Público, siguiendo lineamientos de la Fiscalía General, ha organizado una campaña de ayuda. Mañana se entregarán víveres, útiles escolares y frazadas a la familia ampliada que asumió el cuidado de los niños, reconociendo la dificultad de mantener a cinco menores en una situación de crisis.

