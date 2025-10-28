Con la proximidad de la festividad de Todos Santos, los cruceños ya comienzan a recorrer la zona de la Cruz Verde, en La Ramada, para adquirir las tradicionales ‘tantawawas’ y otras masitas que forman parte de la ofrenda para los difuntos.

Los comerciantes han dispuesto una amplia variedad de productos: las ‘tantawawas’ se venden a 15 bolivianos, mientras que figuras como la escalerita y la llamita tienen un precio de 20 bolivianos. Otros productos, como la lunita, también cuestan 15 bolivianos, y las masitas más pequeñas se venden a 1 boliviano la unidad, con rosquetes y mantecaditas a 2 bolivianos.

“La gente puede comprar por unidad, por docena o por cajas. Por ejemplo, una docena de galletas cuesta 10 bolivianos y una caja completa está a 90”, explicó una comerciante de la zona.

A pesar del incremento en los insumos, los vendedores aseguraron que han intentado mantener los precios similares a los del año pasado para que la tradición no se vea afectada.

“Sí, se ha incrementado un poco, pero para que la gente siga consumiendo estas ‘tantawawas’, las masitas, hemos mantenido el precio del año pasado. No ha subido mucho, aunque sí se nota un ligero aumento, porque todo ha subido”, señaló la comerciante.

