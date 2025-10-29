La alerta se mantiene en Puerto Pailas, luego de que las intensas lluvias caídas este martes impidieran el ingreso de maquinaria pesada para reparar la ruptura del dique de contención del río Cotoca.

Según el reporte brindado en el programa Que No Me Pierda, la corriente del agua no ha disminuido, y continúa amenazando a los barrios cercanos al río.

Pese al desplazamiento de técnicos de la Gobernación de Santa Cruz y del Searpi para evaluar los daños y comenzar los trabajos, las condiciones climáticas impidieron la reparación.

Esta situación mantiene en alerta a los vecinos, que temen que el agua ingrese a sus viviendas durante la madrugada. Algunas familias ya comenzaron a retirar sus pertenencias por precaución.

Una situación similar se reporta en la zona de Montero Hoyos, donde tres comunidades —Nueva Aurora, Nuevo Horizonte y San Lorenzo— quedaron incomunicadas por el desborde del río Grande.

Rescatistas ingresarán a las comunidades

Para este miércoles, se ha anunciado el ingreso de un grupo de rescatistas a las comunidades afectadas, con el fin de evaluar necesidades, brindar asistencia y definir posibles evacuaciones si el nivel del agua continúa en ascenso.

