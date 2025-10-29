El terror de la zona Los Lotes en Santa Cruz: Denuncian banda de atracadores en motocicletas

La zona de Los Lotes, en la ciudad de Santa Cruz, se encuentra en alerta ante la presencia de una banda criminal dedicada al asalto a mano armada, que utiliza motocicletas para perpetrar sus crímenes. La preocupación escaló luego de que una de las víctimas, un joven mototaxista, denunciara no solo el intento de robo, sino también la negativa de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de recibir su denuncia.

El incidente más reciente ocurrió la madrugada del sábado, entre las 02:00 y 02:30. La víctima relató que, tras dejar a un pasajero en Los Lotes, fue interceptado por dos motocicletas que transportaban a cinco personas a bordo.

"Cuando yo estaba pasando habían dos motos con cinco personas a bordo, que les quisieron robar a dos personas que estaban a pie... y me dijeron, 'Paráte', me comenzaron a hablar y a gritar malas palabras y yo con miedo que me roben la moto y me siguieron", contó el joven afectado.

Por fortuna, el conductor logró acelerar y ponerse a salvo. Tras el intento de asalto, el joven se dirigió a Diprove para denunciar lo sucedido, pero la respuesta de las autoridades fue inesperada.

"En Diprove me dijeron que no podían aceptarme la denuncia porque no hay robo de la motocicleta", lamentó la víctima.

Esta situación obligó al joven a investigar por su cuenta, descubriendo que no se trataba de un hecho aislado, sino de una organización criminal que opera de forma recurrente en la zona.

Comentó que algunas características de la banda son que los integrantes son cinco sujetos con acento boliviano, utilizan dos motocicletas, una de color negro o azul y otra roja. La víctima identificó a dos de los asaltantes como personas "blanconas", uno de ellos con cabello largo y tatuajes en el brazo.

Los asaltos, que a veces incluyen uso de armas, se concentran después de la medianoche, lo que ha provocado que "los vecinos no salen tampoco a la calle" a partir de las 12:00 a.m. Vecinos de la zona confirmaron al afectado que las motocicletas descritas son las mismas que rondan el área, perpetrando asaltos con regularidad.

Mira la programación en Red Uno Play