Tragedia en Morochata

19ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
Comunidad

Trágico accidente en Santa Cruz: Una mujer murió atropellada por una moto en la av. Cristo Redentor

La víctima, de 56 años, cruzaba la avenida cuando fue impactada por una motocicleta. La Policía investiga las causas del accidente.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/10/2025 22:54

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por una motocicleta en la intersección del tercer anillo y la avenida Cristo Redentor, en Santa Cruz. El hecho ha causado conmoción entre los vecinos de la zona.

Según el relato de un testigo, el incidente ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar la concurrida avenida, en un momento en que el semáforo estaba en verde para los motorizados.

"Era un peatón que estaba cruzando y la moto aceleró porque el semáforo estaba en verde, y la señora cruzó, pero no pudo ganarle a la moto", relató un testigo a los medios.

La mujer, de 56 años, que según sus familiares regresaba de la iglesia, no logró completar el cruce a tiempo y fue impactada por la motocicleta.

Efectivos de la Policía Boliviana acudieron de inmediato al lugar del siniestro para iniciar las primeras investigaciones y realizar el levantamiento legal del cuerpo. Las autoridades están recabando testimonios y pericias para determinar las responsabilidades en este trágico accidente.

 

