Trágico accidente en Santa Cruz: Una mujer murió atropellada por una moto en la av. Cristo Redentor

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por una motocicleta en la intersección del tercer anillo y la avenida Cristo Redentor, en Santa Cruz. El hecho ha causado conmoción entre los vecinos de la zona.

Según el relato de un testigo, el incidente ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar la concurrida avenida, en un momento en que el semáforo estaba en verde para los motorizados.

"Era un peatón que estaba cruzando y la moto aceleró porque el semáforo estaba en verde, y la señora cruzó, pero no pudo ganarle a la moto", relató un testigo a los medios.

La mujer, de 56 años, que según sus familiares regresaba de la iglesia, no logró completar el cruce a tiempo y fue impactada por la motocicleta.

Efectivos de la Policía Boliviana acudieron de inmediato al lugar del siniestro para iniciar las primeras investigaciones y realizar el levantamiento legal del cuerpo. Las autoridades están recabando testimonios y pericias para determinar las responsabilidades en este trágico accidente.

