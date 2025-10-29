TEMAS DE HOY:
Albañil muerto 'caso Consorcio' Tragedia en Morochata

La gran batalla

Merlina no encantó: Eugenia Redin perdió en votación y va a gala de eliminación

Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’ se impusieron en la votación con más del 64,4% de apoyo.

Silvia Sanchez

28/10/2025 22:54

Santa Cruz, Bolivia

La noche de terror continuó con grandes emociones en La Gran Batalla, y tras una intensa jornada de presentaciones, el público tuvo la última palabra. En la votación final, Eugenia Redin no logró convencer con su interpretación de Merlina, y fue enviada directamente a la gala de eliminación.

Por el contrario, Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’ se impusieron en la votación con más del 64,4% de apoyo, conquistando al público con su puesta en escena inspirada en la película Beetlejuice.

La votación finalizó así:

  • Gato Pozo y Style Bolivia: 64,4%

  • Eugenia Redin y Power Dance: 35,6%

Ambos equipos recibieron observaciones durante la evaluación del jurado, especialmente sobre técnica y expresión, aunque también se destacó su esfuerzo y creatividad sobre el escenario.

En esta gala también participó Cisco Moreno y la academia ‘Urban Vibes’, quienes no ingresaron a zona de riesgo gracias a la inmunidad obtenida anteriormente.

Hasta el momento, los equipos de Susana Rivero y Eugenia Redin deberán presentarse en la próxima gala de eliminación del domingo, donde lucharán por continuar en competencia.

